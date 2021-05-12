Nubia Z30 Pro получит подэкранную камеру

Nubia Z30 Pro также прочат изогнутый по бокам безрамочный дисплей, прямоугольный блок основной квадрокамеры со 100-кратным гибридным зумом и продвинутой съемкой ночного неба, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт и аккумулятор ёмкостью 4500 или 5050 мАч.
Компания ZTE поделилась очередным тизером смартфона Nubia Z30 Pro, официальный релиз которого запланирован на 20 мая. Судя по изображению, аппарат получит подэкранную фронтальную камеру. В конце прошлого года китайский производитель выпустил первый смартфон с такой технологией – Axon 20 5G. Качество фото и видео с подэкранной камеры этого смартфона оказалось на низком уровне, но, весьма вероятно, ZTE доработала перспективную технологию.