Nubia Z30 Pro получит подэкранную камеру

Компания ZTE поделилась очередным тизером смартфона Nubia Z30 Pro, официальный релиз которого запланирован на 20 мая. Судя по изображению, аппарат получит подэкранную фронтальную камеру. В конце прошлого года китайский производитель выпустил первый смартфон с такой технологией – Axon 20 5G. Качество фото и видео с подэкранной камеры этого смартфона оказалось на низком уровне, но, весьма вероятно, ZTE доработала перспективную технологию.

Nubia Z30 Pro также прочат изогнутый по бокам безрамочный дисплей, прямоугольный блок основной квадрокамеры со 100-кратным гибридным зумом и продвинутой съемкой ночного неба, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт и аккумулятор ёмкостью 4500 или 5050 мАч.
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