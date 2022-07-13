Nubia Z40S Pro получит SoC Snapdragon 8+ Gen 1

Компания ZTE объявила о том, что уже 20 июля будет представлен смартфон Nubia Z40S Pro. По предварительным данным, аппарат получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus c тактовой частотой до 3,2 ГГц, до 16 ГБ оперативной памяти, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камеру разрешением 16 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп (датчик изображения Sony IMX787 и оптическая стабилизация изображения), 50 Мп (серхширик) и 8 Мп (перископная камера), плоский экран с очень узкими рамками и физическую выдвижную камеру для быстрого включения камеры.