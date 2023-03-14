Nubia Z50 Ultra появился в продаже

Компания ZTE дала старт китайским продажам флагманского смартфона Nubia Z50 Ultra, который стоит 580, 620, 680 и 965 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Специальное издание с 12/512 ГБ памяти и «Звёздной ночью» Ван Гога на тыльной панели оценено в 720 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1300 кд/кв.м, подэкранным дактилоскопом с функцией определения ЧСС, подэкранной селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (сенсор Sony IMX787 и 35-мм оптика), 64 Мп (85 мм объектив и оптическая система стабилизации) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°), топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, батареей на 5000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и системой охлаждения с испарительной камерой площадью 4214 мм2.