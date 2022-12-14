Nubia Z50 сможет проработать до 30 дней без подзарядки

Компания Nubia поделилась новыми подробностями о перспективном смартфоне Nubia Z50, официальный релиз которого запланирован на 18 декабря. Утверждается, что аппарат способен проработать до 35 часов без подзарядки при активном использовании и до 30 дней в режиме ожидания. Достигается это благодаря аккумулятору ёмкостью 5000 мАч и специальной технологии Lingxi на основе искусственного интеллекта. Она снижает энергопотребление при навигации в меню на 15%, просмотре видео – на 10%, в играх и телефонным разговорах на 15 %, а в режиме ожидания ночью – на 30%. Также Nubia Z50 должен получит главный модуль камеры на основе дюймового датчика изображения и 35-мм объектива, флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2, оперативную память LPDDR5X и флеш-память UFS 4.0.