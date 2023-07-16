Nubia Z50S Pro получит батарею на 5100 мАч

Компания Nubia опубликовала новые тизеры, посвященные смартфону Z50S Pro. Официальная презентация устройства запланирована на 20 июля. Итак, производитель подтвердил наличие разогнанной версии однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,36 ГГц, батареи ёмкостью 5000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Ранее было объявлено об улучшенном 35-мм объективе в главном модуле камеры, диафрагма которого составляет F/1,59 в максимально открытом значении. Также инсайдеры сообщают о 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 13.