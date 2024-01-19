Nubia Z60 Ultra Year of the Dragon Limited Edition выпустят 24 января

Компания Nubia объявила, что специальная версия флагманского смартфона Nubia Z60 Ultra под названием Year of the Dragon Limited Edition будет официально представлена 24 января. Судя по тизеру, она сможет похвастаться наличие 24 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Есть вероятность, что она останется эксклюзивом для китайского рынка.

Напомним, что Nubia Z60 Ultra оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1116 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, подэкранной фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX800 с 35-мм объективом и оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик с OIS) и 64 Мп (85 мм оптика с OIS), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, рамкой из аэрокосмического металлического сплава и предустановленной прошивкой MyOS 14 на основе ОС Android 14.