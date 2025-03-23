Nubia Z70 Ultra Photographer Edition засветился в сети

В базе данных китайского регулятора MIIT обнаружилось упоминание еще не представленного смартфона Nubia Z70 Ultra Photographer Edition. Учитывая недавнее появление устройства в базе другого агентства, TENAA, релиз устройства состоится в ближайшее время. Судя по фото, аппарат получит двухцветную тыльную панель с использованием кожи. Характеристики смартфон унаследует от обычного Z70 Ultra.

Последний оснащается топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,85-дюймовым OLED-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX906 оптического формата 1/1,56 дюйма, 35-мм оптика с переменной диафрагмой f/1,59–f/4,0 и оптическая стабилизация), 50 Мп (13-мм сверхширик) и 64 Мп (85-мм перископ с OIS), батареей ёмкостью 6150 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, модулем NFC, двумя динамиками, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP68 и IP69.
Huawei Pura 70 Ultra выйдет в двух новых версиях …
Компания Huawei объявила о выпуске двух новых версий флагманского смартфона Pura 70 Ultra, которые получи…
OPPO Reno13 Pro оценили в 75 тысяч рублей…
Компания OPPO выпустила в российскую продажу смартфон OPPO Reno13 Pro, который дебютировал на китайском р…
Samsung Galaxy A56 5G засветился в базе регулятора…
В базе данных регулятора Bluetooth SIG обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy A56 5G, который е…
MediaTek готовит к релизу мобильный процессор Dimensity 9400…
Прошло всего несколько месяцев с момента официального анонса мобильного процессора Dimensity 9400, и мног…
Samsung Galaxy A36 5G засветился в сети …
В базе данных регулятора FCC засветился смартфон Samsung Galaxy A36 5G, который еще не был представлен оф…
iPhone 16e не просто так лишили MagSafe…
Недавно представленный iPhone 16e лишился поддержки MagSafe, и Apple уже объяснила, что это никак не связ…
Huawei Nova 13 появился в российской продаже …
Компания Huawei дала старт российским продажам смартфонов Nova 13 и Nova 13 Pro, которые дебютировали на …
Huawei Nova 13 оценили в 50 тысяч рублей …
Компания Huawei начала прием российских предзаказов на смартфоны Nova 13 и Nova 13 Pro, который продлится…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor