Nubia Z70 Ultra будет поддерживать спутниковую связь

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о флагманском смартфоне Nubia Z70 Ultra. Ведомство подтвердило поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, сотовых сетей пятого поколения (5G) и спутниковой связи. Ранее сам китайский производитель подтвердил наличие 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц и графическим адаптером Adreno 830, безрамочного дизайна и подэкранной селфи-камеры. Официальная презентация смартфона запланирована на 4 ноября этого года.