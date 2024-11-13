Nubia Z70 Ultra получит продвинутую подэкранную камеру

Руководитель компании Nubia Ни Фей раскрыл новые подробности о грядущем флагманском смартфоне Nubia Z70 Ultra, который уже доступен для предзаказа в Китае. Итак, аппарат получит дисплей с рекордным для смартфонов с подэкранной камерой разрешением 1.5K. Что до самой камеры, то она наконец сравнится по качеству с обычными фронтальными камерами. Площадь дисплея к передней панели составит 95,3%. По словам Ни Фея, вырез Dynamic Island в iPhone является регрессом, а Nubia наоборот двигает отрасль вперед. Также утверждается, что функции ИИ в Nubia Z70 Ultra окажутся более продвинутыми, чем в iPhone. Сообщается о системе Nebula AIOS для распознавания речи, анализа изображений, визуального распознавания и мульти-модального взаимодействия. Что до основной камеры, то как и в предыдущих поколениях, главный модуль будет основан на оптике с 35-мм эквивалентным фокусным расстоянием. Обещают и передовой модуль с объективом телефото.