Nubia Z70 Ultra получит продвинутую подэкранную камеру

Руководитель компании Nubia Ни Фей раскрыл новые подробности о грядущем флагманском смартфоне Nubia Z70 Ultra, который уже доступен для предзаказа в Китае. Итак, аппарат получит дисплей с рекордным для смартфонов с подэкранной камерой разрешением 1.5K. Что до самой камеры, то она наконец сравнится по качеству с обычными фронтальными камерами. Площадь дисплея к передней панели составит 95,3%. По словам Ни Фея, вырез Dynamic Island в iPhone является регрессом, а Nubia наоборот двигает отрасль вперед. Также утверждается, что функции ИИ в Nubia Z70 Ultra окажутся более продвинутыми, чем в iPhone. Сообщается о системе Nebula AIOS для распознавания речи, анализа изображений, визуального распознавания и мульти-модального взаимодействия. Что до основной камеры, то как и в предыдущих поколениях, главный модуль будет основан на оптике с 35-мм эквивалентным фокусным расстоянием. Обещают и передовой модуль с объективом телефото.

Бюджетный смартфон Vivo Y36c 5G получил 90-Гц экран …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y36c 5G, которая обойдется на дебютном китайском р…
Официально: OPPO Find X8 выпустят в Европе …
Компания OPPO официально подтвердила европейский релиз флагманского смартфона Find X8, который несколько …
OnePlus 13 протестировали с процессором Snapdragon 8 Gen 4…
Флагманский смартфон OnePlus 13, который ожидается уже в октябре текущего года, недавно прошёл тестирован…
Apple изготовила сразу два процессора для iPhone 16…
Совсем недавно компания Apple выпустила мобильные чипы A18 и A18 Pro — как раз к запуску серии смартфонов…
Honor X60 Pro получит корпус повышенной прочности…
Компания Honor раскрыла новую подробность о смартфоне Honor X60 Pro, официальный релиз которого ожидается…
Realme GT7 Pro показали на рендере …
Китайские источники опубликовали первый рендер смартфона Realme GT7 Pro, который еще не был представлен о…
Смартфон Vivo V40 выпустили в России …
Отечественные ритейлеры Эльдорадо и М.Видео выпустили в российскую продажу смартфон Vivo V40. Новинка оце…
Google Pixel 9 Pro Fold получил самую слабую в серии зарядку…
Вчера появилась информация о том, что флагманский складной смартфон Pixel 9 Pro Fold от компании Google и…
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor