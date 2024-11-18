Nubia Z70 Ultra протестировали в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования флагманского смартфона Nubia Z70 Ultra, который будет представлен 21 ноября. Аппарат набрал 3203 балла в одноядерном испытании и 10260 баллов в многоядерном тесте. Как уже было объявлено ранее, смартфон основан на 3-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Также известно о наличии 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, флеш-памяти UFS4.0, 6,85-дюймового дисплея с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, подэкранной селфи-камеры и выделенной кнопки для управления камерой.