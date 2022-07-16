Nubia готовит к выпуску новый смартфон Nubia Z40S Pro

Бренд Nubia раскрыл подробности своего нового смартфона под названием Z40S Pro. Его официально представят 20 июля в черном и зеленом цветовом исполнении.

Nubia Z40S Pro станет улучшенной версией модели Z40 Pro, который дебютировал в феврале. Производитель изменил дизайн блока камер. Смартфон оснащен мобильной платформой Snapdragon 8 Plus Gen 1. Что касается камеры, Nubia Z40S Pro получит основную камеру на 64 МП Sony IMX787 с объективом с фокусным расстоянием в эквиваленте 35 мм. Сверхширокоугольный объектив представлен 50-мп датчик, а перископический телеобъектив будет иметь в своей основе 8-мп датчик, который будет дополнен объективом, эквивалентным 125 мм. Судя по всему, камеры останутся точно такими же, как у Z40 Pro.

Новинка будет иметь аккумулятор емкость 5000 мАч. Информация о мощности быстрой зарядки не сообщается.

Более подробные характеристики смартфона раскроют на презентации.