Nubia представила смартфон Redmagic 11S Pro

Компания Nubia объявила о международном запуске смартфона Redmagic 11S Pro — нового флагманского игрового смартфона на Android. Устройство нельзя назвать крупным обновлением по сравнению с Redmagic 11 Pro, который вышел на глобальном рынке в ноябре прошлого года, однако новинка получила разогнанный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. В остальном характеристики остались практически без изменений. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт и получил экран с частотой обновления 144 Гц и фронтальной камерой под дисплеем. Также вернулась фирменная система охлаждения AquaCore, которая предлагает вентилятор на 24 000 оборотов в минуту и полноценное жидкостное охлаждение, а не обычную испарительную камеру, как у большинства других смартфонов.

Одним из главных минусов Redmagic 11S Pro стало ограничение по памяти — максимум доступно 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Версия с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти, которая была доступна для Redmagic 11 Pro, в этот раз не предусмотрено. Стартовая цена тоже выросла — теперь смартфон стоит от 849 долларов в США против 749 долларов у предыдущей модели. Впрочем, часть подорожания объясняется изменениями в дизайне — теперь все версии смартфонов получили полупрозрачную заднюю панель с демонстрацией флуоресцентного эффекта жидкостного охлаждения, который раньше был эксклюзивом отдельных модификаций. Это повлияло на цену.
