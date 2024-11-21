Nubia представила смартфон Z70 Ultra

Сегодня компания Nubia официально представила смартфон Z70 Ultra, который предоставляет доступ к продвинутым характеристикам в весьма приятном исполнении корпуса. Например, Z70 Ultra оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-экраном от компании BOE с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Разрешение экрана выросло до 1216x2688 пикселей, а рамки стали ещё тоньше — всего 1,25 мм. Также в дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев и селфи-камера на 16 Мп, которая расположена под экраном устройства. Представители Nubia заявили, что компания улучшила алгоритмы камеры, так что она будет предоставлять более высокое качество картинки. При этом в устройстве также появился специальный аппаратный элемент — кнопка камеры, которая позволяет сфокусироваться на объектах в случае лёгкого нажатия и делать снимки по полному нажатию на кнопку.

Работает же смартфон на оболочке Nebula AIOS на базе Android 15, которая предлагает пользователю массу функций на базе искусственного интеллекта (которыми вы, вероятно, никогда не будете пользоваться), плюс есть защита от воды и пыли по стандарту IP69, аккумулятор ёмкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и более или менее разумная цена. И, конечно, сердцем данного смартфона выступает мобильный процессор Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, который на текущий момент является лучшим решением на рынке без всяких сомнений. Он легко справится с любыми играми на максимальных настройках графики.
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