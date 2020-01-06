Nvidia и Asus представили 360 герцовый монитор

Nvidia совместно с Asus представили первый монитор в мире с частотой обновления 360 Гц. ROG Swift 360 с диагональю 24,5 дюйма с разрешением Full Hd. Технических данных о мониторе очень мало. Судя по слухам, монитор будет использовать TN матрицу. Дисплей ROG Swift 360 изготовлен на основе панели AU Optronics.

ROG Swift 360 имеет поддержку технологии Nvidia G-Sync, она обеспечит лучшую производительность и совместимость в играх. Монитор разрабатывался для игр в которых высокая частота обновления является главным приоритетом. Высокая частота обновления экрана обеспечивает плавность и меньшую задержку в играх, а также устраняет разрывы при повороте камеры.