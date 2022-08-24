OLED-монитор ASUS ROG Swift PG48UQ оценен в $1500

Компания ASUS дала старт продажам представленных еще в январе 42- и 48-дюймовых OLED-мониторов ROG Swift OLED PG42UQ и ROG Swift OLED PG48UQ. Цена новинок составляет 1300 и 1500 долларов соответственно. Мониторы характеризуются разрешением 4K, частотой обновления изображения 120 Гц, контрастностью 1 000 000:1, временем отклика 0,1 мс, 98% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR10 и 10-битного представления цвета, заводской калибровкой, показателем цветопередачи Delta-E <2, антибликовым покрытием, двумя разъемами HDMI 2.1 со скоростью 48 Гбит/с, а также поддержкой Variable Refresh Rate и Auto Low-Latency, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, а также концентратором USB.