OPPO A12 готовится к релизу

Крупные производители смартфонов поняли один очень простой секрет, который позволяет работать с рынком весьма успешно. Нужно просто выпускать в продажу доступные устройства, которые будут автоматически пользоваться спросом и при этом не требует от производителя вложений в разработку или исследования. В этом плане OPPO A12, который скоро представят официально, выглядит весьма интересным решением, так как производитель обещает показать мощное решение за адекватные деньги. Также нужно понимать, что у смартфона при его минимальной стоимости нет ничего удивительного, ведь производитель старался за минимальную сумму выдать максимум мощности. С другой стороны, пользователь может купить недорогой смартфон и это круто.