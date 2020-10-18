OPPO A15 с процессором Helio P35 и 13-мегапиксельной тройной камерой

Компания OPPO анонсировала новый смартфон A15, который включает в себя модный дизайн, дисплей с каплевидным вырезом, большую батарею и систему с тремя камерами во главе с 13-мегапиксельным объективом.

OPPO А15 имеет поликарбонатный корпус с изогнутыми краями с весом 175 граммов. Новинка оснащена 6.52 дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD + 720 x 1600 пикселей. OPPO A15 имеет на борту чипсет Helio P35 и 3 ГБ оперативной памяти. Он имеет собственное хранилище объемом 32 ГБ.

Внутри устройства есть батарея емкостью 4230 мАч, которая поддерживает зарядку всего 10 Вт. Работает новинка на базе ОС Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.2.

Модуль камеры квадратной формы в телефоне имеет 13-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельную макро-камеру, 2-мегапиксельную линзу с эффектом боке и светодиодную вспышку. Для селфи в телефоне 5-мегапиксельная фронтальная камера. За OPPO A15 компания просит чуть больше 200 долларов США.
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