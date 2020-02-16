OPPO A31 бюджетник с процессором MediaTek Helio P35

Компания OPPO официально представила свой бюджетный смартфон OPPO A31.

Смартфон получил 6.5 дюймовый дисплей с разрешением HD+ и каплевидный вырез для 8 мегапиксельной фронтальной камеры.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio P35 в паре 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 4230 мАч.

Сканер отпечатков пальцев расположился на задней панели. Также здесь основная камера с тремя модулями. Это 12-мегапиксельный сенсор, 2-мегапиксельный модуль для макросъёмки и 2-мегапиксельный датчик глубины.

Смартфон работает под управлением ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1. На выбор есть расцветки Mystery Black и Fantasy White. Продаваться смартфон будет за 200 долларов.