OPPO A52 выглядит шикарно

Официально представлен новый смартфон OPPO A52, который обладает весьма интересным дизайном корпуса и достаточно качественной системой камер. Благодаря этому смартфон моментально набрал популярность на рынке. На фронтальной стороне смартфона расположен дисплей с вырезом под фронтальную камеру, который аккуратно расположен в левом верхнем углу дисплея. Смотрится не ново, ведь такого рода решения на рынке уже есть, но все равно приятно, что разработчики сделали новый дизайн. Также стоит отметить, что камера, состоящая из нескольких датчиков изображения тоже выглядит достаточно привлекательно, она делает качественные снимки и в целом это отличный вариант делать фотографии или записывать видео. Вопрос только в цене.

Комментарии и отзывы OPPO A52
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