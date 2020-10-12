OPPO A53s слили до официального анонса

В последнее время практически всегда пользователи узнают о новых смартфонах до того, как они официально отправляются в продажу. Это нормально, так как в цепочке от производителя к магазину слишком много ситуаций, когда пользователь может получить доступ к секретной информации и слить ее, но на самом деле это не проблема. Вы получаете достаточно крутой продукт, а то, что вы о нем узнали раньше анонса хуже его не делает. Вот так произошло и со смартфоном OPPO A53s, который слили в сеть еще до того, как производитель провел условно официальную презентацию. Устройство стильно выглядит, обладает продвинутой системой камер, производительным процессором и прочими тонкостями, которые позволяют получать от продукта удовольствие за разумные деньги.