OPPO A54 ожидается в Индии

Компания OPPO 19 апреля выпустит смартфон A54 в Индии. Теперь же, перед его официальным выходом, в сети просочились стоимость устройства и варианты хранения.

Смартфон OPPO A54 прибудет в Индию в трех вариантах хранения: 4 ГБ + 64 ГБ, 4 ГБ + 128 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ. Смартфон OPPO A54 должен получить 6,51-дюймовый IPS дисплей с разрешением 720 x 1600 пикселей, частотой обновления 60 Гц и частотой дискретизации касания 120 Гц.

Под капотом OPPO A54 вероятно будет трудится процессор MediaTek Helio P35. На задней панели имеется установка с тремя камерами на задней панели с 13-мегапиксельной основной и парой 2-мегапиксельных датчиков. Фронтальная камера получила 16 мегапиксельный сенсор для селфи съемок. Другие функции включают аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, разъем 3,5 мм и ОС Android 11.
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