OPPO A55 5G представлен в Китае

OPPO незаметно представила в Китае новый бюджетный смартфон с поддержкой сотовой сети 5G под названием OPPO A55 5G. Новое устройство было слито в сеть через несколько дней после выпуска OPPO A93 5G. Теперь мы можем посмотреть на характеристики, функции и цену этого нового телефона OPPO, ориентируясь на официальные данные, а не на слухи. Важно отметить, что смартфон OPPO A55 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 700 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. При необходимости память можно расширить до 1 ТБ с помощью карты MicroSD. На передней панели телефона установлена 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей (HD +) и вырезом для фронтальной камеры. Этот экран имеет частоту обновления 60 ГЦ, цветовую гамму NTSC 71%, плотность 269 пикселей на дюйм, коэффициент контрастности 1500: 1 и пиковую яркость 480 нит.