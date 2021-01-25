OPPO A55 5G с АКБ на 5000 мАч оценен в $200

Компания OPPO пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью A55 5G, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется новенькой восьмиядерной платформой Mediatek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой ARM Mali-G57 MC2 с частотой 950 МГц, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и 71% охватом цветовой палитры NTSC, 6 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором на 5000 мАч и предустановленной ColorOS 11.1 на базе Android 11. Ориентировочная цена смартфона составляет 200 евро.

Комментарии и отзывы OPPO A55 5G
Обзоры:
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Новости:
Huawei Mate 20 больше не будет получать патчи безопасности

Серия Huawei Mate 20 была запущена еще в 2018 году, модельный ряд состоял из флагманских телефонов премиу...
За глобальную версию Xiaomi Mi 11 просят $800

Магазин Giztop начал принимать предварительные заказы на глобальную версию новенького флагмана Xiaomi Mi ...
Samsung Galaxy S21 показали на новых рендерах

Ресурс Nieuwemobiel поделился качественными рендерами смартфона Samsung Galaxy S21 и предназначенных для ...
Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2Обзор GIGABYTE VISION DRIVE 1TB (GP-VSD1TB). Быстрый и надежный внешний диск USB 3.2 Gen2
Лучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400FЛучший процессор для бюджетного ПК. Intel Core i5-10400F
Обзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублейОбзор SVEN RX-G830. Лучшая игровая мышка до 1000 рублей
Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27
Представлен минималистичный корпус Deepс...
Представлен минималистичный корпус DeepсDeepсool представила корпус MATREXX 40. Новинка имеет минималистичный дизайн. Передняя и верхняя сетчатые...
iPhone 12 Pro Max можно ремонтировать...
iPhone 12 Pro Max можно ремонтироватьВ последнее время производители смартфонов стали достаточно плохо заботиться о том, чтобы их флагманы мож...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Ed...
Lenovo Legion Pro Extreme Transparent EdLenovo объявила дату запуска своего прозрачного смартфона Legion Pro Extreme Transparent Edition. Смартфо...
Представлен 8-дюймовый ноутбук NEC LAVIE...
Представлен 8-дюймовый ноутбук NEC LAVIEКомпании Lenovo и NEC представили очень необычный ноутбук LAVIE MINI, который может выполнять функцию игр...
MSI готова выпустить видеокарты GeForce ...
MSI готова выпустить видеокарты GeForce MSI объявила, что видеокарты GeForce RTX 3080 и RTX 3090 SUPRIM X готовы к запуску. ...
Обновление One UI 3.0 на базе Android 11...
Обновление One UI 3.0 на базе Android 11Недавно Samsung представила план развертывания One UI 3.0 на базе операционной системы Android 11. Исходя...
Лучший кулер для процессора до 3500. PCc...
Лучший кулер для процессора до 3500. PCcОт удобства и правильного подбора офисного кресла зависит здоровье человека, который может проводить за р...
Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел на 100 до...
Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел на 100 доКитайский магазин Giztop, который отправляет свои заказы почти во все страны мира, неожиданно снизил цены...
Новая модель Galaxy Buds с ANC может поя...
Новая модель Galaxy Buds с ANC может пояОжидается, что последние флагманские смартфоны серии Galaxy S21 компании будут выпущены в середине января...
Яндекс выпустила умную колонку Станция М...
Яндекс выпустила умную колонку Станция МЯндекс представила новую мощную умную колонку с Алисой. Колонка получила LED-дисплей, трехполосный звук б...
Huawei nova 8 SE похож на iPhone 12. Фот...
Huawei nova 8 SE похож на iPhone 12. ФотСетевые источники поделились качественными фотографиями смартфона Huawei nova 8 SE, который будет предста...
Представлен игровой монитор ASUS TUF Gam...
Представлен игровой монитор ASUS TUF GamКомпания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG28UQL1A, одной из особенностей...
Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27Лучшие 2К мониторы для игр. LG 27GN880-B 27
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и суповОбзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов
Обзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-FiОбзор Daocam Combo wifi 2ch. Двухканальный сигнатурный видеорегистратор с Wi-Fi
Обзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор Thermaltake Pure Duo 12 ARGB (CL-F097-PL12SW-A). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor