OPPO A55 5G с АКБ на 5000 мАч оценен в $200

Компания OPPO пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью A55 5G, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется новенькой восьмиядерной платформой Mediatek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой ARM Mali-G57 MC2 с частотой 950 МГц, 6,5-дюймовым экраном с разрешением HD+ и 71% охватом цветовой палитры NTSC, 6 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, симметричным портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором на 5000 мАч и предустановленной ColorOS 11.1 на базе Android 11. Ориентировочная цена смартфона составляет 200 евро.