OPPO A5i Pro 5G с АКБ 6000 мАч оценен в $190

Компания OPPO выпустила на дебютный малазийский рынок смартфон A5i Pro 5G, который обойдется в эквивалент 190 долларов за конфигурацию с 8/256 ГБ памяти. Новинка также оборудована 6,67-дюймовым экраном LCD с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 15 с прошивкой ColorOS 15.0.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, боковым дактилоскопом, модемом 5G, корпусом толщиной 7,99 мм, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP65, а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.