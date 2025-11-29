OPPO A6x 4G оценили в 95 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью OPPO A6x 4G, которая основана на 6-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610. Новинку также оснастили 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с 720:1570 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, 13-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев, корпусом толщиной 8.61 мм и операционной системой Android 15 с фирменным интерфейсом ColorOS 15.0 «из коробки». Цена базовой версии на дебютном индонезийском рынке составляет эквивалент 95 долларов.

