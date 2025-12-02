OPPO A6x 5G с АКБ на 6500 мАч оценили в 140 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A6x 5G, которая основана на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1604:720 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1150 нит, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 64 или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, основной камерой с главным модулем на 13 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, модемом 5G, слотом для карты памяти microSD, интерфейсом USB Type-C, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15, а также корпусом толщиной 8,6 мм и массой 212 граммов. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 140, 150 и 170 долларов за конфигурации с 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
