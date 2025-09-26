OnePlus 15 получит экран с ультратонкими рамками

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 15, который будет представлен в следующем месяце. Производитель подтвердил наличие дисплея с кадровой частотой 165 Гц и ультратонкими симметричными рамками толщиной всего 1,15 мм. В подтверждение производитель опубликовал соответствующее изображение. Ранее стало известно о флагманском 3-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с максимальной частотой 4,6 ГГц, батарее ёмкостью 7000 мАч, поддержке 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также тыльной камере с тремя 50-Мп датчиками.