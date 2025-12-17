Samsung Galaxy A07 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy A07 5G, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы с тактовой частотой до 2,4 ГГц (возможно, это 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 6300), 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 729 и 1878 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy A06 5G имеет в своём оснащении 6,7-дюймовый LCD-экран с разрешением HD+, 50-Мп тыльную камеру, платформу MediaTek Dimensity 6300, батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку 25-Вт проводной зарядки.
