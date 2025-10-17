Redmi K90 Pro Max показали на фото и рендерах

В сети появились фото и официальные изображения смартфона Redmi K90 Pro Max, официальный релиз которого намечен на 23 октября. Отметим тыльную панель с металлической вставкой на месте блока камеры и массивный динамик с брендингом «Sound by Bose». Аппарат выйдет в трех расцветках, одна из которых выделяется текстурой джинсовой ткани. Технические характеристики устройства пока не раскрываются.

Напомним, что в базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Redmi K90 Pro. Бенчмарк подтвердил наличие флагманского 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 c тактовой частотой до 4,61 ГГц, 16 ГБ ОЗУ и ОС Android 16. Аппарат набрал 3559 баллов в одноядерном и 11060 баллов в многоядерном тестах соответственно.