Официально: iQOO Neo 11 получит ОЗУ LPDDR5X Ultra

Бренд iQOO раскрыл новые параметры смартфона iQOO Neo 11, релиз которого запланирован на 30 октября. Итак, аппарат оснастят топовой однокристальной системой 2024 года Qualcomm Snapdragon 8 Elite, быстрой оперативной памятью LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-памятью UFS 4.1 и продвинутой системой охлаждения 8K VC, как у флагманской модели iQOO 15. Аппарат уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, где он набрал более 3,54 миллиона баллов. Ранее было подтверждено наличие топового 2K LTPO-экрана с кадровой частотой 144 Гц на светодиодах BOE Q10+ и батареи ёмкостью 7500 мАч.