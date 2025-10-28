Официально: iQOO Neo 11 получит ОЗУ LPDDR5X Ultra

Бренд iQOO раскрыл новые параметры смартфона iQOO Neo 11, релиз которого запланирован на 30 октября. Итак, аппарат оснастят топовой однокристальной системой 2024 года Qualcomm Snapdragon 8 Elite, быстрой оперативной памятью LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с), флеш-памятью UFS 4.1 и продвинутой системой охлаждения 8K VC, как у флагманской модели iQOO 15. Аппарат уже протестировали в бенчмарке AnTuTu, где он набрал более 3,54 миллиона баллов. Ранее было подтверждено наличие топового 2K LTPO-экрана с кадровой частотой 144 Гц на светодиодах BOE Q10+ и батареи ёмкостью 7500 мАч.

В сеть слили фейковые результаты тестов iPhone 17…
До презентации четырёх новых моделей iPhone 17 осталось чуть больше месяца, но уже сейчас известно, что в…
Глобальную версию HONOR Magic V5 оценили в 2000 евро…
Компания Honor представила глобальную версию складного смартфона Magic V5, который был выпущен в Китае по…
Флагман Huawei Mate 80 выпустят в ноябре …
Сетевые источники опубликовали изображение флагманского смартфона Huawei Mate 80, основанное на информаци…
Представлен смартфон Vivo G3 5G …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo G3 5G, которая основана на 6-нанометровом про…
Смартфон iQOO 15 показали на пресс-рендерах…
Компания iQOO опубликовала качественные изображения флагманского смартфона iQOO 15, официальная презентац…
Samsung Galaxy S25 FE показали на новых рендерах…
Профильное издание Android Headlines опубликовало новые изображения смартфона Samsung Galaxy S25 FE, офиц…
Ультрабюджетный Samsung Galaxy A07 4G получит 50-Мп камеру …
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями об ультрабюджетном смартфоне Samsung Gal…
Samsung представила Galaxy M07…
Пару дней назад компания Samsung официально представила Galaxy A07, и было очевидно, что вслед за ним поя…
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor