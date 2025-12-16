Samsung Galaxy S26 Ultra может получить переменную диафрагму

Apple никогда не спешила внедрять самые свежие технологические стандарты, которые конкуренты оттачивали годами. Показательный пример — выпуск iPhone 15 Pro Max с тетраприксельным объективом, обеспечивающим оптический зум до 5x без потерь качества, которым конкуренты уже давно оснащали свои смартфоны. После того, как это обновление появилось в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а затем сохранилось в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, появились данные о том, что технология переменной диафрагмы станет эксклюзивом для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, выход которых ожидается в следующем году. По данным инсайдера Digital Chat Station, Samsung тоже тестирует эту функцию, которая должна появиться в Galaxy S26 Ultra.

Если вспомнить прошлое, Galaxy S9 и Galaxy S9+ уже умели механически менять диафрагму основной камеры с f/1.5 для съёмки при слабом освещении на f/2.4 для ярких сцен, что заметно расширяло возможности мобильной фотографии. Впрочем, с тех пор датчики существенно улучшились и теперь далеко не всегда эта диафрагма необходима. Кроме того, с учётом того, что базовый Galaxy S26, по слухам, сохранит конфигурацию камер Galaxy S25, возвращение переменной диафрагмы в ближайшей флагманской серии Samsung выглядит маловероятным. Скорее всего, компания отложит эту фишку на 2027 год, чтобы в 2026-м сохранить текущий уровень цен. Ведь оперативная память подорожала и компании явно придётся с этим что-то делать, а новая диафрагма лишь поднимет стоимость.
