OPPO A7 Pro Max получит 120-Гц экран

Компания OPPO объявила, что официальный релиз смартфона A7 Pro Max состоится 4 августа. Также производитель раскрыл некоторые характеристики грядущей новинки. Итак, подтверждено наличие батареи с кремниевым анодом ёмкостью 10000 мАч с заявленной работоспособностью в течение семи лет, 6,78-дюймового OLED-экрана с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, до 12 ГБ оперативной памяти, бокового дактилоскопического сенсора, 3,5-мм гнезда для наушников, сдвоенной тыльной камеры с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеры разрешением 50 Мп и предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой ColorOS 16.

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