OPPO A74 4G показался в бенчмарке под другим именем

Недавние сливы информации от инсайдеров показали, что OPPO работает над версиями 4G и 5G смартфона OPPO A74. Более того, его версия с поддержкой 5G была замечена в Geekbench на прошлой неделе. Теперь и 4G-версия телефона появилась в базе данных тестового сайта Geekbench. Согласно My Smart Price, OPPO A74 4G с номером модели CPH2219 недавно был замечен в списке поддерживаемых устройств в Google Play. Теперь тот же телефон появился на сайте тестирования Geekbench, что позволило подтвердить некоторые из его ключевых характеристик. Бенчмарк Geekbench показал, что OPPO A74 4G работает на секретном чипсете от компании Qualcomm, который предлагает базовую частоту 1,80 ГГц. При этом максимальная тактовая частота достигает 2,02 ГГц, также замечена графика Adeno 610. Исходя из данной информации можно заключить, что смартфон работает на чипсете Snapdragon 662.