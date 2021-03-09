OPPO A74 4G слили в сеть

Недавно OPPO CPH2219 официально получил несколько сертификатов и считается смартфоном OPPO A74 5G (или 4G). Более того, сегодня в сеть просочились рендеры и спецификации данного устройства, которое внешне очень даже похоже на OPPO F19.Как сообщает известный инсайдер, OPPO A74 выйдет в версиях 4G и 5G. Говорят, что версия 5G будет двух цветов: Fluid Black и Space Silver. Версия 4G дебютирует в вариантах Prism Black и Midnight Blue. Говоря о самих рендерах, на тыльной стороне смартфона расположена система из трех датчиков изображения. Рядом с датчиками находится 48-мегапиксельная камера AI. Компоновка и цвета очень похожи на OPPO F19, который недавно был анонсирован OPPO India. Ожидаем новостей по этому устройству в ближайшее время.