OPPO A74 5G первый смартфон с процессором Snapdragon 480

Компания OPPO официально представила OPPO A74 5G как свой самый доступный смартфон 5G в Индии. Смартфон также является первым устройством с процессором Qualcomm Snapdragon 480.

Новинка оснащена 6.5 дюймовой ЖК-панелью LTPS с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Дисплей имеет 405 PPI, коэффициент контрастности 1500: 1, пиковую яркость 550 нит и 100% цветовую гамму DCI-P3.

Как и писали ранее, смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 480 в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти UFS 2.1. Для подключения используется две SIM-карты, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1 и GNSS (GPS, A-GPS, BeiDou, ГЛОНАСС и QZSS).

На задней панели устройства находится тройная камера, которая включает основной датчик на 48 Мп, макросъемку на 2 Мп и монохромную камеру на 2 Мп. На передней панели установлена 8-мегапиксельная селфи-камера.

Смартфон получил массивную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. И последнее, но не менее важное, OPPO 74 5G работает под управлением ColorOS 11.1 на базе Android 11. Телефон будет доступен для покупки с 26 апреля в Amazon India и будет поставляется в двух цветах: Fluid Black и Fantastic Purple.
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