OPPO A74 5G получит батарею на 5000 мАч

В сети обнаружились подробности о смартфоне OPPO A74 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, врезанную в дисплей фронтальную камеру на 16 Мп, основную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 480 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом для мобильных сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, модули Wi-Fi 5 (802.11ac) и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъем для наушников, симметричный порт USB Type-C и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Ориентировочная цена смартфона составит 340 долларов.