OPPO А78 оценили в 23 тысячи рублей

Российские ритейлеры дали старт продажам смартфона OPPO А78, который оценен в 23 тысячи рублей. Новинка характеризуется 6-нм 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 680 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 600 нит, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, массой 180 граммов и размерами 60:73,2:7,9 мм.