OPPO A9 (2020) выйдет с новым процессором

В последнее время производители смартфонов все чаще стали использовать не топовые процессоры, а модели среднего класса. Дело в том, что у флагманского процессора цена довольно высокая, ведь производитель таким образом отбивает затраты на разработку и новые технологии. У процессоров среднего класса ситуация иная, ведь у них обычно более простые технологии или технологии прошлого поколения, так что и цена заметно ниже. К примеру, у смартфона OPPO A9 (2020), который планируют выпустить в продажу в самом ближайшем будущем, будет установлен процессор Snapdragon 665 от компании Qualcomm. Процессор довольно простой, но его мощности с головой хватит для запуска игр, программ или чего-то в таком духе. Осталось только дождаться его старта продаж.