OPPO A94 поддерживает быструю зарядку

Недавно OPPO CPH2203 был сертифицирован как OPPO A94 «Управлением по развитию информационных технологий Сингапура» (IMDA). Теперь новый телефон получил сертификаты «Национальной комиссии по телерадиовещанию и электросвязи» (NBTC) и «Китайского центра сертификации качества» (CQC). В информации, предоставленной сертификаторами, указано, что OPPO A94 поддерживает соединение LTE, тогда как поддержки сотовой сети пятого поколения не предусмотрено. Более того, в характеристиках CQC показано, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку 30 Вт. Остальные детали устройства остаются в секрете. Но, учитывая количество полученных сертификатов, можно с уверенностью заявить, что гаджет в скором времени будет официально представлен.

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