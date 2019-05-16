OPPO A9x получит шикарную камеру

Появилась весьма интересная информация о смартфоне OPPO A9x, который вроде как в ближайшем будущем должны показать широкой публике. Инсайдеры говорят, что OPPO планирует наделить устройство достаточно производительной системой, но и это не является главным преимуществом. Главная фишка продукта в том, что у него будет камера на 48 мегапикселей и вы сможете без проблем делать очень крутые снимки. Для кого-то это преимущество можно назвать просто идеальным, ведь многие сейчас снимают на смартфон и не хотят таскать с собой целый зеркальный фотоаппарат. И при наличии столь качественной камеры это и правда не очень нужно. Вы можете просто взять себе смартфон, еще и за адекватные деньги, после чего смело заниматься фотографией.