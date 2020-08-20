OPPO F17 Pro уже готов к релизу

Некоторое время назад на просторах интернета активно обсуждали релиз смартфона OPPO F17 Pro, который должен предоставить пользователю достаточно тонкий корпус при наличии всех остальных преимуществ и особенностей. Теперь у нас появилась информация о том, что смартфон будет официально представлен уже совсем скоро — производитель даже опубликовал изображение новинки. Да, точной даты релиза пока что нет, но мы ожидаем, когда производитель расскажет больше деталей об этом устройстве и тогда уже будем говорить о преимуществах и недостатках данного решения. Конечно, в данном случае очень важна стоимость продукта, так как от нее будет зависеть популярность тонкого гаджета, а о стоимости пока что никто ничего не знает. Ждем анонс.

Комментарии и отзывы OPPO F17 Pro
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