OPPO F17 должен выйти в марте 2021 года

F-серия смартфонов компании OPPO успешно занимает свою нишу на индийском рынке. Компания запустила OPPO F17, а потом и F17 Pro — еще в сентябре 2020 года, они неплохо продаются и нравятся местным пользователям дизайном. И пока ходят слухи о преемниках флагманского уровня, у нас есть новая информация от 91Mobiles относительно запуска OPPO F19, F19 Pro и деталей серии F21. Согласно отчету, OPPO F19, F19 Pro станут следующими устройствами серии F от OPPO, но где именно они будут представлены в первую очередь не сообщается. Вероятно, новинки будут представлены в марте или конце февраля, после чего производитель отправит устройства в различные регионы по всему миру, но первым рынком, конечно же, станет Индия. Сейчас это самый важный для производителей смартфонов регион.