OPPO F17 обновился до Android 11

OPPO представила OPPO F17 в Индии в сентябре прошлого года, тот же самый телефон дебютировал как OPPO A73 на некоторых других рынках. Это вполне нормальная практика, так как производитель получает возможность продавать гаджет с оптимальным для региона названием. Смартфон был выпущен с ColorOS 7.2 на базе Android 10, но через восемь месяцев после его первого релиза поклонники OPPO F17 / A73 наконец-то могут попробовать ColorOS 11 на основе Android 11. OPPO F17 Pro был одним из первых смартфонов, получивших обновление ColorOS 11 на базе Android 11, а теперь производитель решил обновить свой более доступный гаджет до новой версии операционной системы. Согласно официальным сообщениям в сообществе ColorOS, бета-обновление в настоящее время доступно только в Индии, Таиланде и Малайзии и чтобы зарегистрироваться в бета-программе, пользователи должны иметь версию прошивки A.37 или A.39.

С другой стороны, нужно понимать, что пользователь при помощи нехитрых манипуляций может получить адпейт и за пределами данных стран. В данном случае пользователи получают достаточно удобную операционную систему, которая выглядит привлекательно и обладает определенными преимуществами по сравнению с десятой номерной версией. Другое дело, что до Android 12 смартфоны компании, скорее всего, обновления не получат, а значит, если вы фанат самой свежей версии ОС, то стоит просмотреть другие варианты. Впрочем, и Android 11 выглядит очень даже неплохо и удобно.
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