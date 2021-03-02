OPPO F19 Pro выйдет 8 марта

Инсайдеры, которые ранее радовали нас достаточно достоверными сливами информации сообщают, что OPPO выпустит смартфоны OPPO F19 Pro и OPPO F19 Pro+ 5G в Индии уже 8 марта. Стоит отметить, что сразу за релизом в данном регионе производитель представит смартфон и в других странах, так что примерно 10-15 марта пользователи смогут заказать себе этот гаджет на официальных сайтах. К сожалению, пока что точных данных относительно этого вопроса нет — инсайдер слил данные только о запуске на территории Индии, другие регионы не представлены. С другой стороны, все данные о новом гаджете уже известны — сения OPPO F19 порадует достаточно стильным дизайном корпуса, квадратной панелью для камер, двойную вспышку и достаточно производительную начинку.