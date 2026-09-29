OPPO F35 получит сверхширокоугольную селфи-камеру

В сети появились подробности о смартфонах OPPO F35 и F35 Pro, которые будут официально представлены 5 октября. Главной особенностью новинки станет 50-Мп фронтальная камера со сверхширокоугольной оптикой с углом обзора 100°, технологией NaturalTone 2.0 для естественной передачи оттенков кожи и возможностью записывать видео в разрешении 4K. Старшая модель выйдет в коричневой, оранжевой и светло-голубой расцветках, а F35 получит розовый, серебристый и фиолетовый цветовые варианты.

Напомним, что в апреле этого года были выпущены смартфоны OPPO F33 5G и F33 Pro 5G с 6-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 6360 MAX, 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, от 6 до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, от 128 до 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, двойной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также защитой от воды и пыли по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Первая получила селфи-камеру разрешением 16 Мп, а вторая – 50 Мп и с поддержкой автофокуса.