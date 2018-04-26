OPPO F7 официально представлен в России

2018-04-26, Автор - Марсель Гарипов; [51]
25 апреля в Москве состоялась презентация смартфона OPPO F7. В новинке упор сделан на фронтальную камеру, которая сама обрабатывает фото с помощью искусственного интеллекта и распознает до 296 опорных точек на лице. Обо всем остальном по порядку.

Технические характеристики

  • Цвета: Красное Солнце, Серебристое Сияние, Черная Звезда
  • Фронтальная камера: 25 Мп, F2.0, технология AI SelfieTune 2.0 и HDR-сенсор
  • Основная камера: 16 Мп, F1.8, технология AI SelfieTune 2.0
  • Процессор: MediaTek P60, 8-ядерный, до 2,0 ГГц
  • Дисплей: 6.23” Full HD+ (2280 x1080), 19:9 полноэкранный формат
  • Память: 4 ГБ оперативная, 64 ГБ встроенная
  • Слоты расширения: Две Nano SIM-карты 4G + одна карта microSD до 256 ГБ
  • Операционная Система: ColorOS 5.0 на базе Android 8.1
  • Безопасность: Улучшенное распознавание лица, сканер отпечатков пальцев
  • Аккумулятор: 3400 мА·ч, Li-pol
  • Размеры: 156 x 75,3 x 7,8 мм
  • Вес: 158 г

    • Внешний вид

    OPPO F7 изготовлен полностью из пластика и продаваться будет в трех цветах: красный, серебристый и черный, который к тому же имеет на задней крышке узор в виде граней драгоценного камня.

    OPPO однозначно не пожадничали на разработку экрана для F7. Он имеет диагональ в 6,23 дюйма с разрешением FullHD+ и соотношением сторон 19:9.

    Из минусов стоит отметить разъем Micro-USB и отсутсвие NFC для бесконтактной оплаты.

    Камера

    Бренд OPPO рекламируется под слоганом «Селфи эксперт» и новинка F7 получила еще больше нововведений касательно фронтальной камеры. F7 оснащен фронтальным модулем от Sony на 25 Мп со встроенным HDR-сенсором. Благодаря обновленной технологии AI SelfieTune 2.0, камера распознает распознает и делает улучшения по 296 опорным точкам на лице.

    С основной камерой все куда проще. Здесь стоит модуль на 16 Мп с апертурой f1.8. В светлое время суток кадры должны выходить неплохими.

    Железо

    Смартфон оснащен новым восьмиядерным процессором MediaTek P60 с 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней. Система работает на фирменной оболочке ColorOS 5.0, которая установлена поверх Android версии 8.1. В OPPO F7 можно установить сразу две Nano SIM-карты и Micro-SD карту до 256 Гбайт. Аккумулятора на 3400 мАч точно хватит на день активной работы.

    Цена

    Продажи OPPO F7 стартуют 27 апреля в магазинах МВидео, Мегафон, Связной и онлайн магазине OPPO по цене в 22 990 рублей. Также первые покупатели получат в подарок портативную Bluetooth-колонку.


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