OPPO F7 официально представлен в России

25 апреля в Москве состоялась презентация смартфона OPPO F7. В новинке упор сделан на фронтальную камеру, которая сама обрабатывает фото с помощью искусственного интеллекта и распознает до 296 опорных точек на лице. Обо всем остальном по порядку.

Технические характеристики

Цвета: Красное Солнце, Серебристое Сияние, Черная Звезда

Фронтальная камера: 25 Мп, F2.0, технология AI SelfieTune 2.0 и HDR-сенсор

Основная камера: 16 Мп, F1.8, технология AI SelfieTune 2.0

Процессор: MediaTek P60, 8-ядерный, до 2,0 ГГц

Дисплей: 6.23” Full HD+ (2280 x1080), 19:9 полноэкранный формат

Память: 4 ГБ оперативная, 64 ГБ встроенная

Слоты расширения: Две Nano SIM-карты 4G + одна карта microSD до 256 ГБ

Операционная Система: ColorOS 5.0 на базе Android 8.1

Безопасность: Улучшенное распознавание лица, сканер отпечатков пальцев

Аккумулятор: 3400 мА·ч, Li-pol

Размеры: 156 x 75,3 x 7,8 мм

Вес: 158 г

Внешний вид

OPPO F7 изготовлен полностью из пластика и продаваться будет в трех цветах: красный, серебристый и черный, который к тому же имеет на задней крышке узор в виде граней драгоценного камня.

OPPO однозначно не пожадничали на разработку экрана для F7. Он имеет диагональ в 6,23 дюйма с разрешением FullHD+ и соотношением сторон 19:9.

Из минусов стоит отметить разъем Micro-USB и отсутсвие NFC для бесконтактной оплаты.

Камера

Бренд OPPO рекламируется под слоганом «Селфи эксперт» и новинка F7 получила еще больше нововведений касательно фронтальной камеры. F7 оснащен фронтальным модулем от Sony на 25 Мп со встроенным HDR-сенсором. Благодаря обновленной технологии AI SelfieTune 2.0, камера распознает распознает и делает улучшения по 296 опорным точкам на лице.

С основной камерой все куда проще. Здесь стоит модуль на 16 Мп с апертурой f1.8. В светлое время суток кадры должны выходить неплохими.

Железо

Смартфон оснащен новым восьмиядерным процессором MediaTek P60 с 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт внутренней. Система работает на фирменной оболочке ColorOS 5.0, которая установлена поверх Android версии 8.1. В OPPO F7 можно установить сразу две Nano SIM-карты и Micro-SD карту до 256 Гбайт. Аккумулятора на 3400 мАч точно хватит на день активной работы.

Цена

Продажи OPPO F7 стартуют 27 апреля в магазинах МВидео, Мегафон, Связной и онлайн магазине OPPO по цене в 22 990 рублей. Также первые покупатели получат в подарок портативную Bluetooth-колонку.