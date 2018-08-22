OPPO F9 Pro выглядит стильно

Некоторое время назад мы уже активно обсуждали тему того, что некоторые компании по производству смартфонов активно выпускают устройства с продвинутой фронтальной камерой. Например, вот вышел в свет OPPO F9 Pro, у которого на передней панели установлена камера на 25 мегапикселей. Этого предостаточно для съемки видео, для работы с разного рода сервисами вещания и все в таком духе. Не каждому это нужно, ведь большинство пользователей вовсе камерой фронтальной не пользуется, может иногда селфи на фоне чего-либо сделать и все. Так что гаджет конечно классный и он явно будет при такой цене пользоваться спросом, но если вы не снимаете фотографии или видео на фронтальную камеру, то эта модель вам не очень интересна. Думаю, компания на правильном пути, но хотелось бы увидеть геймерский смартфон.