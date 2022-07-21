OPPO Find N стал самым продаваемым складным смартфоном

Как сообщает JD Mobile Communications, модель OPPO Find N возглавила список самых продаваемых смартфонов со складным дисплеем на торговой площадке JD. Речь идет о первой половине этого года.

Напомним, что в оснащение оцененного от 1140 долларов смартфона входит внутренний 7,1-дюймовый экран с разрешением 1792:1920 пикселей, кадровой частотой от 1 до 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 1000 Гц, яркостью 1000 кд/м2 и технологией Flexion Hinge для устранения складки между двумя половинками, внешний 5,49-дюймовый дисплей с разрешением 1972:988 пикселей, частотой обновления 60 Гц и яркостью 1000 кд/м2, тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX766), 16 Мп (сверхширик) и 13 Мп (телефото), сдвоенная фронтальная камера с модулями на 32 Мп и 32 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 888 с поддержкой сетей 5G, до 12 ОЗУ LPDDR5 и 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, АКБ на 4500 мАч, быстрая проводная 33-Вт зарядка и 15-Вт беспроводная на 15 Вт, а также боковой сканер отпечатков пальцев.