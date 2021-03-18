OPPO Find X2 Neo получил апдейт до Android 11

OPPO выполнила обещание обновить свои старые устройства до прошивки ColorOS 11 на базе Android 11. Недавно компания обновила такие устройства, как OPPO F15, Reno2 Z (бета-версией проишвки) и Reno2 F. Теперь она добавила в этот список и OPPO Find X2. Если вы помните, в начале этого месяца OPPO выпустила план глобального обновления на март 2021 года. Соответственно, OPPO Find X2 Neo должен был получить стабильное обновление в этом месяце. И теперь компания начала развертывать данный апдейт по всему миру, но начали, почему-то, с европейских стран, которые явно не являются основной аудиторией устройства. Так что если у вас пока что нет апдейта в панели настроек, то просто подождите какое-то время. Тогда можно будет установить новую прошивку.

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