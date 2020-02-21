OPPO Find X2 получит процессор Qualcomm Snapdragon 865

Компания OPPO должна скоро представит новый топовый смартфон с названием Find X2. И теперь в просторах интернета и социальных сетей появилась информация дата презентации устройства.

Согласно опубликованному официальному постеру в сети, компания проведет мероприятие 6 марта месяца 2020 года. Где компания проведет презентацию смартфона OPPO Find X2 не известно.

Новинке приписывают 6.5 дюймовый дисплей с разрешением 3168×1440 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. За производительность смартфона будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G. Также заявлена поддержка быстрой зарядки на 65 Вт.